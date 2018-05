Deze drijvende zitzak geeft licht in het donker

We hebben al veel verschillende soorten luchtbedden en andere creaties voorbij zien komen. Van flamingo’s tot teckels en van avocado’s tot wijnflessen. Deze nieuwste editie geeft zelfs licht (!) in het donker.

De zitzak wordt ook wel ‘The Glow Float’ genoemd en dat is dan ook precies wat het is. De van kleur veranderende opblaasbare loungestoel wordt verkocht op de site Frontgate. Met een schakelaar op de achterkant kun je het ding wel twaalf verschillende kleuren laten schijnen. Goedkoop is deze speciale ‘pool float’ zeker niet: voor ongeveer 108 euro is dit feestje in je zwembad voor jou. Helaas verstuurt de site (nog) niet naar Nederland, dus dan doen we het voor nu maar met een gewoon luchtbed. Ook leuk.

Bron: Metro.co.uk | Beeld: Frontgate