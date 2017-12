Dreaming of a white Christmas? Het gaat dit jaar (weer) niet gebeuren

Een witte kerst heeft altijd iets magisch. Toch kunnen we niet zo vaak genieten van dit sprookjesachtige plaatje. Ook dit jaar valt het weer vies tegen.

Lees ook: H&M verkoopt de allermooiste kersttruien voor je hond

Voor de zevende keer op rij blijft de sneeuw namelijk uit met de feestdagen. Erger nog: we kunnen ons voorbereiden op een stormachtige kerst. Dus ho, ho, ho kijk maar uit dat je niet wegwaait. Weeronline brengt ons dit neerslachtige nieuws en stampt meteen ook alle hoop op nog een witte kerst de grond in. De temperaturen tussen de negen en elf graden zijn dan ook eerder zacht te noemen, dan fris zoals we in de winter gewend zijn. Balen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: LindaNieuws | Beeld: iStock