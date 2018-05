Waarom je na een barbecue een douche zou moeten nemen

Met het betere weer is het heerlijk om lekker in de tuin te barbecuen. Zo kun je niet alleen genieten van de hoge temperaturen, maar ook van het eten. Hoewel je het liefst nog even blijft zitten na zo’n maaltijd, kun je beter toch meteen de douche induiken.

En ook je kleren mogen direct in de wasmachine. Waarom? Tijdens het barbecuen komen er schadelijk stoffen vrij die zowel in jouw lichaam als in jouw kleren gaan zitten. Niet echt goed voor je gezondheid dus ook. Het is zelfs zo erg, dat wetenschappers aan de universiteit van Jinan in Guangzhou en de universiteit van Peking hebben ondervonden dat je deze gevaarlijke stoffen eerder opneemt via de huid dan door de binnen te ademen. De veroorzaker hiervan is vooral de vettige rook. Hierdoor wordt makkelijk polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s) opgenomen.

Barbecuefeest

Ze hebben hiervoor twintig jonge mannen onderzocht tijdens een barbecuefeest in de open lucht. Daarbij werden ze verdeeld in drie verschillende groepen. Hierbij mochten ze respectievelijk gegrild vlees, gegrilde vis en een gekookt menu eten. In een van de testgroepen kreeg de mannen een masker op. Daarna werd dit onderzoek herhaald, maar nu was het feest in aan afgesloten ruimte. Hieruit kwam naar voren dat zelfs al hadden ze een beschermend kapje op, alle mensen die buiten in de buurt van de barbecue zaten, hadden een verhoogde concentratie van de eerder genoemde PAK’s in hun urine. Binnen waren deze resultaten nog een stuk hoger. Ze leggen uit: ‘Urinestalen tonen aan dat de grootste PAK-blootstelling komt door het eten van gegrild voedsel. Huidcontact staat op de tweede plaats, gevolgd door het inhaleren van de gassen.’

In de douche

Omdat nog niet precies duidelijk is wat de gevolgen kunnen zijn van het in aanraking komen met deze PAK’s, raden de onderzoekers je aan om een douche te nemen na het eten. Ook je haren kunnen wel een wasbeurt gebruiken. Zo voorkom je dat het effect van de schadelijke dampen nog lange tijd effect kunnen hebben. En je kleren? Die ook. ‘Kleren kunnen je beschermen tegen de rook, maar slechts voor een korte periode. Zodra items verzadigd raakt met vervuilde rook, kan de huid hoge PAK-niveaus absorberen.’

