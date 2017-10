Doodeng: dit is het engste spookhuis van de Benelux

Het is bijna Halloween en we griezelen wat af. Zo opende er vorige week een spookhuis in Utrecht dat zo éng is, dat niet iedereen er veilig weer uit komt. Vijf bezoekers kregen een heftige paniekaanval en één vrouw moest zelfs naar het ziekenhuis. Weet waar je aan begint…

De een gruwelt al na een milde horrorfilm en voor de ander kan het maar niet eng genoeg. Echte thrillseekers zijn bij Halloween Nightmares in Utrecht aan het juiste adres. Dit spookhuis is, mét recht als je het ons vraagt, het engste spookhuis van de Benelux. Zó eng zelfs dat een bezoeker regelrecht door kon naar het ziekenhuis. Volgens de bedenker Dion Varossieau heeft hij zijn doel bereikt, een weerzinwekkend eng spookhuis creëren.

Het thema is circus en (zeker na horrorfilm It) is dat al eng op zich. Maar liefst 40 minuten lang wordt je de stuipen op het lijf gejaagd door enge clowns en andere nare figuren terwijl jij je door doolhoven, stacaravans en enge kamers een weg naar buiten baant. Via het Instagramaccount van het spookhuis krijg je een voorproefje. Durf jij het aan?

Benelux’s grootste spookhuis opent vanavond haar duistere deuren. Heb jij je tickets al? Een bericht gedeeld door Halloween Nightmares (@halloween_nightmares) op 29 Sep 2017 om 3:20 PDT

Vandaag geoefend met de make up proteses!!! Spannend!! Durf jij nog? Koop nu alvast je early birds tickets op www.halloweennightmares.nl Een bericht gedeeld door Halloween Nightmares (@halloween_nightmares) op 4 Sep 2017 om 4:03 PDT

Bron: Nu.nl | Beeld: Instagram