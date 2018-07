Zodra de zon begint te schijnen, is het zaak om jezelf én de kids te voorzien van de nodige bescherming. Van zonnebrandcrème tot een hoedje én een doek over de kinderwagen: alle maatregelen om niet te verbranden worden natuurlijk getroffen. Toch blijkt dat doek een minder goed idee te zijn, zo blijkt uit een schokkende video.

Een doek over de kinderwagen wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat een baby niet verbrandt. Dat risico wordt natuurlijk ook verkleint door zo’n doek, maar daarentegen loopt de temperatuur in de kinderwagen gevaarlijk hoog op. En dat kan leiden tot oververhitting, al binnen een halfuur.

Parasolletje

In onderstaande video is te zien hoe warm het kan worden in de kinderwagen wanneer je er een doek overheen legt. Terwijl de temperatuur in de open kinderwagen op 33,6 graden ligt, is die in de kinderwagen mét doek al opgelopen tot 39,2 graden. ‘De beste manier om je baby te beschermen tegen de zon is het gebruik van een parasolletje op de kinderwagen’, aldus Mieke Cotterink van Veiligheid NL tegenover Editie NL.

Frisse lucht

Veiligheid NL waarschuwt voor het gebruik van de doeken, maar raadt het niet helemaal af. ‘Zorg er alleen wel voor dat er voldoende frisse lucht in de wagen komt’, legt Cotterink uit. ‘Sluit de kap nooit helemaal af, maar maak de doek bijvoorbeeld vast aan de duwstang zodat er nog genoeg ruimte open is.’

Bron: Editie NL | Beeld: iStock