Even lachen: ‘Doe Het Lekker Zelf’ zorgt opnieuw voor enorm vermaak op Twitter

Gisteravond was het tijd voor de tweede uitzending van het programma ‘Doe Het Lekker Zelf’, waarin presentatrice Chantal Janzen op zoek gaat naar de allerbeste en meest creatieve alleskunner van Nederland! Twitterend Nederland lijkt echter een hard hoofd te hebben in het knutseltalent van de meeste deelnemers…

De kandidaten kregen gisteren weer twee opdrachten: iets compleet nieuws maken van kledinghangers en een ‘scheidingswand’ maken voor de gedeelde kamer van twee broertjes die graag “een plekje voor zichzelf” wilden. Dat leverde uiteraard weer de meest uiteenlopende creaties op, met als gevolg eindeloos veel vermakelijke tweets van kijkers. Dit zijn de leukste reacties op de tweede aflevering.

Een kort fragment vind je onderaan dit artikel. Bekijk hier de volledige uitzending van ‘Doe Het Lekker Zelf’.

Someone got himself a fanclub…

Niek mag het programma gewoon NIET verlaten vanwege zijn humor 😂 want van het knutselen moet hij het niet echt hebben 📏🛠😂 #DHLZ #DoeHetLekkerZelf #RTL4 pic.twitter.com/GED9Dagbwc — Gélina (@GelinaHoogsteen) March 7, 2018

Flitsend programma, niet?

Degene die dit programma monteert snuift 100%. Allemaal beelden van 1 seconde….zeer irritant. Doen ze bij hhb toch een heel stuk beter #doehetlekkerzelf #dhlz — 👍🏼😎👍🏼 (@SarcoNL) March 7, 2018

Lekker eerlijk, die Chantal:

Chantal tegen pinnige jurymevrouw: “Wist niet dat je kwaad werd”.. 😂 #doehetlekkerzelf #dhlz — Jess (@JaneDoesome) March 7, 2018

Hein heeft de aflevering van vorige week gemist:

Ik ben nieuw, wie is Harrie en waarom wordt hij aanbeden? #dhlz #doehetlekkerzelf — Hein Habraken (@heinhab) March 7, 2018

Dit is toch gewoon Heel Holland bakt maar dan zonder eetbaar spul? #dhlz — Hein Habraken (@heinhab) March 7, 2018

Scherp, Tecla. Heel scherp.

Niek van #dhlz kwam mij al zo bekend voor, hij deed mee met #idols . Zoek Niek Idols op, op YouTube en geniet❤️ #graaggedaan. — tecla matthijssen (@Tante_KAKA_) March 7, 2018

Zou het dan tóch ingestoken kaart zijn, Martijn?

Zeg tegen twee kinderen 10 tot 13 daar dat ze iets NIET mogen kiezen… Lijkt mij duidelijk welke ze dus gaan kiezen #doehetlekkerzelf #dhlz — Martijn B. (@martijn_1995) March 7, 2018

Jasperina is diep teleurgesteld:

Ik denk dat die twee broertjes zelf iets veel mooiers hadden kunnen maken. Wat een prutsers zijn de meeste kandidaten #dhlz — jasperina de vries (@DeJasperina) March 7, 2018

Mooi moment om ze wat bij te brengen, toch?

Mooi decoratie met platen. Die kinderen hebben geen idee wat een LP is #doehetlekkerzelf — Anette (@Anette33846693) March 7, 2018

Martijn is na twee afleveringen nog geen fan…

"Dan denk ik, ja wat voegt het toe?" ging dat het over het knutselwerkje of over het programma? #doehetlekkerzelf #dhlz — Martijn B. (@martijn_1995) March 7, 2018

Ja, Niek, dit was wel echt een dieptepuntje:

‘Hoeveel spelers zitten er in een elftal? Elf of twaalf?’ Ok. Gewoon ok. #dhlz — Aron🙋🏼‍♂️ (@mokkels4mokkels) March 7, 2018

Hoeveel zitten er in een elftal, 11 of 12 vraagt Niek. Hoe dom ben je? #dhlz — jasperina de vries (@DeJasperina) March 7, 2018

Striped Panda krijgt bij het zien van de show last van kluskoorts:

Jammer dat je bij dit programma geen thuisopdrachten hebt 😥 #DoeHetLekkerZelf — Striped Panda (@StripedPandaNL) March 7, 2018

Het leven gaat niet over rozen, Koos.

Ik moet echt ff een jointje opsteken om dit jury commentaar te volgen #doehetlekkerzelf — b v (@kooskoets41) March 7, 2018

Is er plagiaat gepleegd?

