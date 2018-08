Oppassen geblazen: dit is de dodelijkste zitplek in de auto

Ga je binnenkort met de auto op vakantie? Natuurlijk hoop je dat er geen ongelukken gebeuren en je heelhuids aankomt op de plek van bestemming, maar sommige dingen zijn helaas niet te voorzien. Voor vertrek weten op welke zitplek je het minst veilig bent? Lees dan vooral even verder.

Zit je achterin in het midden nu op de meest onveilige plek of kun je beter de bijrijdersstoel vermijden? Volgens VIAS, de Belgische verkeersveiligheidsorganisatie, loop je als bestuurder het meeste gevaar. Sterker nog, op die plek is het risico op overlijden zo’n 37 procent hoger dan op de zitplaats ernaast en zelfs 47 procent hoger dan wanneer je op de achterbank zit, zo schrijft Gocar.be.

Veiligste zitplek

Wat daarentegen de meest veilige plek in de auto is? Geloof het of niet, maar dat is de middelste zitplaats op de achterbank. Op één voorwaarde: dat er een driepuntsgordel aanwezig is. Je overlevingskans zou dan 25 procent hoger liggen dan die van je medepassagiers op de achterbank.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock