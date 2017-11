Dit zijn waarschijnlijk álle nieuwe Instagramfuncties

Het is het eerste wat we checken als we opstaan ‘s morgens en we scrollen er nog rap eens door voor we gaan slapen: Instagram. De app is nu een pak nieuwe functies aan het testen die ons online leven nog aangenamer moeten maken. Yay!

The Next Web (TNW) kwam te weten dat Instagram volop bezig is met vernieuwing. Zo is de populaire foto-app tal van nieuwe functies aan het uittesten. Sommigen onder ons zagen ze al verschijnen op hun smartphone en andere niet, zo gaat dat met testen. Ze onderwerpen een klein onderdeel van hun gebruikers aan de test om te kijken hoe goed de functies aanslaan.

Regram

Het is dus niet helemaal zeker dat deze nieuwe functies er daadwerkelijk komen, maar die kans is bij sommige wel redelijk groot. Zo is dat het geval bij de langverwachte regram knop. Dat is een vierde symbooltje dat Instagram zal toevoegen naast het hartje, tekstballonnetje en share-vliegertje. Veel gebruikers hopen hier al járen op. Als we nu iets willen delen van een andere persoon moet je het eerst opslaan en dan vanaf je eigen account delen.

GIF

Een tweede functie die de app test is het toevoegen van een GIF, een bewegende afbeelding, in je stories of post. De GIF’s komen van de welbekende Giphy site.

Archive

Een andere nieuwigheid is het archief. Je zou er je eigen Insta-stories kunnen opslaan in een apart mapje en dus voor eeuwig en altijd -of toch zeker een aantal jaar- bijhouden, yay!

Closest friends list

Met deze functie voeg je bepaalde Instagram buddies toe aan een aparte lijst. Zo kan je bepaalde foto’s enkel delen met die BFF’s. Je krijgt geen melding als iemand je toevoegt aan zijn of haar vriendenlijstje, maar wel als iemand uit die groep een nieuwe foto plaatst.

Share to WhatsApp

Je kon al rechtstreeks content van je Instagram op je Facebookprofiel plaatsen. De app wil nu hetzelfde doen met WhatsApp.

Top emoji and hashtags

In plaats van te zoeken op personen of bepaalde hashtags, kan je nu zoals bij Twitter zoeken op de populairste en meestgezochte # en 🙂 van dat moment. Zo ben je direct mee met wat trending is.

Follow hashtag

Met deze functie volg je niet enkel personen of de Instagrampagina van bekende merken, winkels of taarthuizen. Je kan ook een hashtag volgen en alle foto’s en stories zien die onder dat bepaalde woord worden gepost. #schitterend!



Emoji shortcut

Je kent deze functie wel van bij het smsen, je typt een woord en het symbooltje ervan verschijnt op je scherm. Zo schrijf je hart en heb je onmiddellijk de mogelijkheid om een klein hartje te verzenden. Gedaan met minutenlang zoeken tussen al die emoji.

Add coffee

We hebben voorlopig nog geen idee wat deze functie zou kunnen inhouden, maar als er koffie bij komt kijken: we like it!

