Dit zijn de vieste voorwerpen in huis

Onlangs werden er vrij schokkende ontdekkingen gedaan wat betreft de hygiëne van sponsen, maar volgens de University of Arizona zijn dat niet de enige verborgen bacteriebronnen in huis.

Gat-ver-damme

Dat een wc-bril behoorlijk wat bacteriën bevat, kan geen verrassing voor je zijn. Maar er zijn voorwerpen in huis die nog meer bacteriën bevatten. Je tandenborstel, bijvoorbeeld. Als je deze in dezelfde ruimte bewaart als waar je toilet zich bevindt, kan hij behoorlijk vies zijn. Amerikaanse onderzoekers wisten aan te tonen dat er na het doorspoelen van het toilet nog urenlang bacteriën in de lucht zweven, die vervolgens op bijvoorbeeld je tandenborstel en scheermes terechtkomen. Dit kun je minimaliseren door voortaan de wc door te spoelen met de klep naar beneden.

Even spoelen

Daarnaast zou je je koffiezetapparaat regelmatig moeten reinigen. Bacteriën nestelen zich namelijk graag op vochtige en donkere plekken, zoals het lekbakje of in de leidingen. Spoel hem dus om de paar weken goed door met azijn (en vervolgens weer met water) voordat je koffie zet.

