Dit zijn de smerigste plekjes in het vliegtuig

Reizen met het vliegtuig is hartstikke handig; je bent ontzettend snel op je vakantiebestemming en hebt geen last van urenlange files of een bloedhete auto. Toch brengt vliegen ook ongemakken en kans op virussen met zich mee, want sommige plekken blijken ontzettend onhygiënisch te zijn. En dít zijn ze. Bah…

Het vliegtuigtafeltje

Tijdens langere vluchten gebruik je het tafeltje om van te eten, waardoor je er vanuit gaat dat het in ieder geval goed schoon is gemaakt. Maar door een studie die in 2015 werd uitgevoerd door TravelMath, blijkt dat het tafeltje een bron van bacillen is. Er zouden zich zelfs acht keer meer bacteriën verzamelen dan op het toilet van een vliegtuig…

De stoelgordels

Denk eens na over alle handen die aan de stoelgordels hebben gezeten… Juist. Daar krijg je gelijk de kriebels van! Iedere passagier komt sowieso vier keer per vlucht aan de gordel, wat ook dit tot een hele smerige plek maakt. Maar een grote voorraad hygiënisch doekjes meenemen, dus?

Het toilet

Vrij logisch, maar toch geeft het ons de rillingen. Ondanks dat de toilet goed wordt schoongemaakt, is het toch een plek waar je gemakkelijk een virus kunt oplopen. De kleine ruimte en de tijdsdruk om zo snel weer op je stoel te willen zitten, maakt dat mensen ook nog eens minder goed hun handen wassen. You do the math…

Het stoelzakje in de stoel voor je

Zeg eens eerlijk; hoe vaak heb jij je snoeppapiertjes en lege chipszakjes in het stoelzakje gestopt? Waarschijnlijk vaker wel dan niet. Je bent écht niet de enige, maar door tijdsgebrek worden deze zakjes vaak niet gedesinfecteerd als ze leeggehaald worden. En dat maakt ook stoelzakjes tot een zeer smerige plek.

Stoeltjes aan het gangpad

Onze voorkeur gaat sowieso uit naar een stoeltje bij het raam, maar nu al helemaal. De stoeltjes aan het gangpad worden namelijk sneller aangeraakt door andere passagiers die van en naar het toilet gaan.

Bron: Gazet van Antwerpen Beeld: Shutterstock, Giphy