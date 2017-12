Dit zijn de populairste meisjesnamen van 2017

Ben je zwanger van een meisje en op zoek naar een passende naam? Dan kún je natuurlijk alle krochten van het internet afstruinen of je laten inspireren door films en boeken. Maar je kunt ook gewoon dit lijstje met de meest populaire meisjesnamen van 2017 in Amerika bekijken. Nét even anders dan een Sanne of Sophie, en toch soms behoorlijk Nederlands. Behalve nummer 33 dan.

De top 100 populairste meisjesnamen



1. Olivia

2. Cora

3. Amelia

4. Charlotte

5. Isla

6. Isabella

7. Maia

8. Aurora

9. Amara

10. Ava

11. Rumi

12. Penelope

13. Evelyn

14. Ophelia

15. Rose

16. Eleanor

17. Violet

18. Luna

19. Arabella

20. Hazel

21. Imogen

22. Esme

23. Maeve

24. Elizabeth

25. Alice

26. Audrey

27. Adeline

28. Genevieve

29. Aurelia

30. Thea

31. Khaleesi

32. Lucy

33. Ivy

34. Jane

35. Emma

36. Mia

37. Eloise

38. Claire

39. Emilia

40. Nora

41. Iris

42. Lydia

43. Anna

44. Astrid

45. Lila

46. Julia

47. Sadie

48. Elise

49. Stella

50. Isabel



51. Scarlett

52. Ada

53. Evangeline

54. Caroline

55. Eliza

56. Adelaide

57. Matilda

58. Aria

59. Naomi

60. Clara

61. Phoebe

62. Chloe

63. Elodie

64. Josephine

65. Brielle

66. Sienna

67. Beatrice

68. Molly

69. Ella

70. Mae

71. Mila

72. Allegro

73. Hannah

74. Celeste

75. Seraphina

76. Zoe

77. Freya

78. Sophia

79. Maisie

80. Gemma

81. Willow

82. Poppy

83. Grace

84. Margaret

85. Madeline

86. Emily

87. Elena

88. Daisy

89. Maya

90. Elsie

91. Juliet

92. Willa

93. Ellie

94. Jade

95. Eliana

96. Rebecca

97. Zara

98. Alexandra

99. Evie

100. Abigail

Toch verrassend om te zien hoeveel namen er ook veel gebruikt worden in Nederland! Wat is jouw favoriet?

Bron: Pure Wow. Beeld: Sanoma Beeldbank