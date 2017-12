Dit zijn de populairste jongensnamen van 2017

Ben je zwanger van een jongen en op zoek naar een passende naam? Dan kún je natuurlijk alle krochten van het internet afstruinen of je laten inspireren door films en boeken. Maar je kunt ook gewoon dit lijstje met de meest populaire meisjesnamen van 2017 in Amerika bekijken. Nét even anders dan een Tim of Johan, en toch soms behoorlijk Nederlands. Behalve nummer 4 dan.

1. Atticus

2. Asher

3. Jack

4. Theodore

5. Jasper

6. Milo

7. Oliver

8. Silas

9. Henry

10. Wyatt

11. Leo

12. Oscar

13. Declan

14. Xavier

15. Felix

16. Levi

17. Finn

18. Matthew

19. Thomas

20. Axel

21. Sebastian

22. Arthur

23. Bodhi

24. Alexander

25. Kai

26. Ethan

27. Julian

28. Benjamin

29. William

30. Caleb

31. Zachary

32. Aryan

33. Liam

34. Miles

35. Elijah

36. James

37. Callum

38. John

39. Soren

40. Charles

41. Tobias

42. Harvey

43. Andrew

44. Roman

45. Eli

46. Harry

47. Harrison

48. Ronan

49. Ryker



50. Ezra

51. Nathaniel

52. Cassius

53. Jacob

54. Jude

55. Charlie

56. Dante

57. Isaac

58. George

59. Archer

60. Samuel

61. Lachlan

62. Hugo

63. Luke

64. Magnus

65. Isaiah

66. Rhett

67. Daniel

68. Jonathan

69. Gideon

70. Lucas

71. Graham

72. Owen

73. Wesley

74. Louis

75. Maverick

76. Josiah

77. Lucian

78. Joseph

79. Lewis

80. Augustus

81. Simon

82. Gabriel

83. Everett

84. Kian

85. Vincent

86. Xander

87. Kane

88. Nolan

89. Griffin

90. David

91. Emmett

92. Ian

93. Adam

94. Caspian

95. Nathan

96. Winston

97. Beckett

98. Nicholas

99. Edward

100. Knox

