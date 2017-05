Dit zijn de meest ‘geïnstagramde’ attracties van Nederland

Van de Euromast tot het Rijksmuseum, ons land telt nogal wat attracties. De één wat populairder dan de ander, maar welke is nu het meest Instagram-waardig. Travelbird zocht het uit! Deze attracties komen het meest voor op Instagram.

Hotspots

Per provincie zijn er twee ultieme hotspots. De twee musea, parken, monumenten of andere soort attracties die de meeste hashtags hebben op Instagram verdienen een plaatsje in deze lijst.

1. Efteling, Kaatsheuvel (228.368 tags)

2. Rijksmuseum, Amsterdam (225.557 tags)

3. Erasmusbrug, Rotterdam (63.544 tags)

4. Van Gogh Museum, Amsterdam (62.321 tags)

5. Giethoorn (48.237 tags)

6. Euromast, Rotterdam (38.888 tags)

7. Domtoren, Utrecht (20.465 tags)

8. Oudegracht, Utrecht (18.465 tags)

9. Walibi Holland, Biddinghuizen (10.385 tags)

10. Oostvaardersplassen, Flevoland (9.616 tags)

11. Grote Kerk, Breda (8.728 tags)

12. Groninger Museum, Groningen (8.721 tags)

13. Martinitoren, Groningen (8.656 tags)

14. Toverland, Sevenum (7.808 tags)

15. GaiaZOO, Kerkrade (6.340 tags)

16. TT-Circuit Assen, Assen (5.172 tags)

17. Drents Museum(1.854 tags)

18. Deltawerken Oosterschelde (1.778 tags)

19. Blokhuispoort, Leeuwarden (1.772 tags)

20. John Frostbrug, Arnhem (652 tags)

21. Paleis Het Loo, Apeldoorn (511 tags)

22. Avonturenpark Hellendoorn, Hellendoorn (439 tags)

23. Rijksmonument Zeeland (387 tags)

24. Aqua Zoo Friesland, Leeuwarden (372 tags)

Wereldwijd

Disneyland in Californië staat wereldwijd met stip op één. Daarna volgen de Eiffeltoren, Walt Disney World en South Beach in Florida.

Bron: TravelBird