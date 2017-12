Dit zijn de meest gedraaide nummers van 2017

Nog een paar dagen, en dan tellen we weer met z’n allen af naar het nieuwe jaar. 2017 was op muzikaal vlak vooral het jaar van Ed Sheeran, en dat zien we ook in de top 10 van de meest gedraaide nummers op Qmusic. Het afgelopen jaar passeerde hij het vaakst op de radiozender, maar hij krijgt toch stevige concurrentie…

Het einde van het jaar nadert, en dat wil zeggen het het opnieuw tijd is om enkele lijstjes boven te halen. Deze keer sommen we de 10 meest gedraaide nummers van Qmusic op. Nummer 1 is gereserveerd voor de Britse singer-songwriter Ed Sheeran met zijn nummer ‘Shape of You‘, maar hij wordt op de voet gevolgd door Canadese zanger Shawn Mendes met ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back‘. Jonas Blue sluit de top drie af met zijn hit ‘Mama‘.