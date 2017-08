Dit zijn de meest geboekte huwelijksreisbestemmingen

Even wegdromen, dat willen we allemaal. Als jij (alvast) inspiratie op wilt doen voor je huwelijksreis, kun je je vergapen aan dit lijstje met de populairste huwelijksreis bestemming.

Het liefst blijven we op ons eigen continent. Europese bestemmingen zijn het meest geliefd, maar dan moeten ze wel lekker warm zijn.

Buiten Europa zijn bestemmingen als de Malediven, Zuid-Afrika, Bali en de Verenigde Staten razend populair.

Waar we ook heen gaan, we vinden het vooral heel belangrijk dat het een plek is waar beiden nog nooit geweest zijn. Bijna de helft van alle stellen die deelnamen aan het onderzoek gaf aan dat zij het wel zo leuk vinden om samen iets nieuws te beleven.

Bron: Brides