Dit zijn de meest en de minst stressvolle steden ter wereld

Zipjet onderzocht op welke plaatsen in de wereld je het meest stressvrije bestaan leidt en welke steden je beter mijdt als je geen stresskip wil worden.

Lees ook: DROOMBAAN: dit bedrijf betaalt je om wijntjes te drinken en de wereld rond te reizen

Zipjet bekeek welke factoren ons de meeste stress bezorgen, zoals werkloosheid, schulden, verkeer, openbaar vervoer, vervuiling, aantal uren zon enzovoort. Omgekeerd onderzochten ze ook welke zaken ons net gelukkig maken, zoals gendergelijkheid, groene ruimtes, veiligheid enzovoort.

Stress

Ze vergeleken deze zaken in meer dan 500 plaatsen over de hele wereld en kwamen zo aan hun top 10 van meest stressy steden. Als je nog vlug een citytripje wil boeken of je bent het regenweer in België grondig beu, zijn deze steden misschien niet onmiddellijk the place to be om volledig tot rust te komen.

1. Bagdad, Irak

2. Kabul, Afghanistan

3. Lagos, Nigeria

4. Dakar, Senegal

5. Caïro, Egypte

6. Teheran, Iran

7. Dhaka, Bangladesh

8. Karachi, Pakistan

9. New Delhi, India

10. Manilla, Filipijnen

Chill

Na het slechte nieuws komt natuurlijk het goede nieuws. In welke steden bijten ze nooit op hun nagels en hebben ze nergens stressballen in de winkelrekken liggen omdat het fenomeen stress zo goed als onbekend is bij de inwoners? Hier is de top 10 van de meest chillywilly steden:

1. Stuttgart, Duitsland

2. Luxemburg, Luxemburg

3. Hannover, Duitsland

4. Bern, Zwitserland

5. München, Duitsland

6. Bordeaux, Frankrijk

7. Edinburgh, Schotland

8. Sydney, Australië

9. Hamburg, Duitsland

10. Graz, Oostenrijk

Duitsland

Wat opvalt, is dat Duitsland maar liefst vier keer voorkomt in het lijstje. Een Nederlandse stad zien we nergens opduiken. Niet in de meest relaxte steden, maar gelukkig ook niet in de stressy plaatsen. Een beetje gezonde stress kan geen kwaad zeker? En anders verhuizen we naar Deutschland, jawohl!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome