Dit zijn de beste hondenrassen voor huishoudens met kids

Zit je erover na te denken om jouw gezinnetje uit te breiden en een hondje te nemen? Dan scoor je sowieso punten bij je kinderen, want niets leuker dan een kleine puppy. Omdat sommige honden beter met kinderen kunnen opschieten dan anderen, hebben we een overzichtje voor je gemaakt van de meest kindvriendelijke hondenrassen. Natuurlijk staat de Labrador Retriever ertussen, maar déze honden zijn net zo lief voor je kroost.

Lees ook: 7x gezonde recepten voor kinderen (die ze wél eten)

Labrador retriever

Deze hond is de meest populaire familiehond. En dat is niet zonder reden, want ze zijn lief, betrouwbaar, loyaal en ook nog eens heel slim. Hierdoor kun je heel leuk met ze spelen en kun je ze oneindig veel leuke trucjes leren.

Newfoundland

Deze zwarte langharige honden zijn ook heel geschikt wanneer je kinderen hebt. Hun karakter is namelijk heel beschermend en zorgzaam. En ze zien er ook nog eens ontzettend lief en knuffelbaar uit!

Beagle

Dit kleine hondje is uitermate geschikt wanneer je hele actieve kinderen hebt, die bruisen van de energie. Want deze hondjes zijn heel erg speels en vriendelijk. Gelukkig luisteren ze ook goed en kunnen deze honden ook rustig zijn wanneer dat nodig is.

Boxer

Misschien schrikt hun uiterlijk je wat af, maar dat is nergens voor nodig. Want dit hondenras is juist heel beschermend naar zijn baasje toe. Je kunt echt op de boxer rekenen. Dit hondenras is gek op mensen, en met name kinderen zijn de favoriet van de boxer.

Border Collie

Dit ras is nog zo’n typische familiehond. Ze zijn heel zachtaardig en vriendelijk en hebben een rustig karakter. Daarnaast zijn ze wel heel speels, wat ook dit ras tot een perfecte keuze maakt wanneer je (kleine) kinderen hebt.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10

Bron: Pure Wow