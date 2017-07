Dit zijn de 15 meest bekende en lekkerste drankjes ter wereld

Er zijn wereldwijd ontelbaar veel verschillende drankjes te verkrijgen. De één natuurlijk wel iets populairder dan de ander. Dit zouden de 15 meest gedronken drankjes ter wereld zijn.

15. Sake

Dit Japanse drankje kun je zowel koud als op kamertemperatuur drinken. Het is sterker dan een wijn, te vergelijken met port, maar niet zo sterk dat het als een sterke drank gezien wordt.

14 Pastis

Dit drankje komt uit Frankrijk. Het is een drop-achtige sterke drank. Het wordt geserveerd met bronwater en heeft een aangename anijssmaak.

13. Kool-Aid|

Dit drankje, eigenlijk vooral gedronken door kinderen is razend populair in de Verenigde Staten. Het is een soort poeder dat je mixt met water en is in verschillende smaken te verkrijgen.

12. Watermeloen-komkommer-punch

Hier in Nederland vrij ongekend, maar wereldwijd een succes. Dit sapje is simpel te maken: watermeloen en komkommer in de blender met een scheutje siroop en limoensap. Het resultaat? Een verkwikkend drankje op een warme zomerdag.

11. Sangria

En we blijven in de zomerse sferen. Nummer 11 op de lijst is sangria. Deze razendpopulaire Spaanse drank is een mix van mousserende wijn met allerlei soorten fruit.

10. Warme chocolademelk met marshmallows

Warme chocolademelk is een favoriet van velen. In de Verenigde Staten maakt men hem nóg lekkerder door er marshmallows in te doen. Wijzelf houden van een lekkere toef slagroom op een heerlijk warme beker chocolademelk.

9. Gin Tonic

Dit mixje, ontstaan in het Verenigd Koninkrijk heeft zich de laatste jaren ontpopt tot een ware trend. Met komkommer, een schijfje citroen of bijzondere kruiden. Wie houdt er nu niet van een lekkere GT?

8. Rode wijn

Deze drank hoort natuurlijk thuis in de top 10. Het is één van de oudste dranken die we drinken. We begonnen er zo’n 8000 jaar geleden aan, maar zijn het nog steeds niet zat!

7. Jus d’Orange

Sinaasappelsap of Jus d’Orange is hét drankje voor het ontbijt en is populairder dan alle andere sapjes die er zijn.

6. Air Mata Kucing

Dit drankje komt ons minder bekend voor maar schijnt ook heel populair te zijn. Het komt uit Maleisië en is een mierzoete mix van tropische vruchten, suiker en gedroogde longan (een vrucht die op een lychee lijkt).

5. Thee

Op de vijfde plaats staat thee. Met of zonder suiker, van vruchten of van kruiden, de mogelijkheden zijn eindeloos, we zijn gek op deze drank!

4. Bier

Wat valt er nog te zeggen, zowel mannen als vrouwen zijn dol op deze drank. In eerste instantie werd bier gebrouwen omdat het water niet schoon genoeg was om te drinken. Vinden wij helemaal niet erg, want nu drinken we dat gewoon omdat het lekker is!

3. Koffie

Naar verluid werd koffie ontdekt in Ethiopië. Wie dat ooit gedaan heeft, zijn wij voor eeuwig dankbaar. Waar zouden we zonder dit drankje zijn?!

2. Cola

Met stip op één de meest populaire frisdrank. In de mix of gewoon zo, met ijs of zonder, cola doet het altijd goed!

Water

Op de eerste plaats staat water. Verfrissend, veelzijdig en eigenlijk gewoon een levensbehoefte! Vaak realiseren we hier in het ‘luxe’ Westen te weinig hoe bijzonder het is om altijd maar beschikking tot kraakhelder water te hebben. Maar we waarderen het zeker wel!

