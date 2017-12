Dit zijn 13 van de populairste huizen op Airbnb in Europa

Ligt je volgende vakantiebestemming in Europa en is het hotelleven niets voor jou? Dan hebben wij goed nieuws, want wij hebben dertien van de populairste huizen op Airnbnb op een rijtje gezet voor jullie. Of je nu naar Spanje of naar Ierland gaat: we’ve got you covered.

Op vakantie gaan is leuk, maar het zoeken naar de ideale slaapplaats kan soms redelijk stresserend zijn. Daarom kan het handig zijn om een top tien bij de hand te hebben and that’s were we come in. Speciaal voor jullie hebben wij dertien van de populairste verblijfplaatsen van Airnbnb op een rijtje gezet. Zo hoeven jullie alleen nog maar te boeken en kan je voor de rest zonder zorgen in het vliegtuig stappen. I-de-aal!