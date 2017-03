Dit wordt je nieuwe favoriete zomerdrankje!

We durven langzaam te gaan dromen over terrasjes pakken, urenlang in de zon zitten met onze vriendinnen en cocktails drinken. Vorig jaar proosten we massaal met gin-tonic en een glas koude bubbels doen het ook altijd goed. Maar hét drankje van deze zomer is een nieuwe cocktail, met de bijzondere naam Dark ’n Stormy.

Nu hopen we niet dat de naderende zomer donker en stormachtig zal worden, maar het drankje klinkt wel heel spannend. Lindanieuws ging in gesprek met Albert van Beeck Calkoen, eigenaar van het platform Mister Cocktail. Dit in het kader van Amsterdam Cocktail Week, die momenteel plaatsvindt.

Albert vertelde: ”In Amsterdam is de trend rondom de gin-tonic nu wel voorbij. Niet dat het not done is om gin-tonic te drinken, maar het drankje behoort nu in dezelfde rij als bier en wijn. Je bestelt het net zo makkelijk in de kroeg. In de rest van Nederland heeft gin-tonic nog niet op zijn hoogtepunt bereikt qua doorbreken!”

De ingrediënten die in dit zomerdrankje zitten, zijn rum en gemberbier en de smaak zou vrij kruidig zijn. ”Vooral de simpelere cocktails zijn populair, zoals de Dark ’n Stormy, omdat je steeds makkelijker aan kwalitatief goede drank kunt komen”, verklaarde Beeck Calkoen.

Wij zijn heel benieuwd naar deze cocktail. Ga jij hem bestellen deze zomer?

