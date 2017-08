Dit wordt de vervanger van de Harry Potter expo in CineMec

De echte fans zullen allemaal al geweest zijn, maar wie nog geen bezoekje aan de Harry Potter exhibition in het Utrechtse CineMec heeft gebracht, moet snel zijn. De expo is nog t/m 2 september te bezoeken en dan is het tijd voor iets nieuws.

De tentoonstelling Star Wars Identities komt naar Nederland. De expositie is vanaf 30 september te zien in Cinemec in Utrecht, meldt organisator Mojo. Het lost daarmee de tentoonstelling over de films van Harry Potter af.

Star Wars Identities bevat vele originele rekwisieten, modellen, kostuums en illustraties uit de Star Wars-films. Ook is er een interactief deel waarbij de bezoeker op zoek gaat naar zijn eigen identiteit.

De tentoonstelling is te zien tot 11 maart. Kaarten zijn vanaf dinsdag te koop.

Bron: ANP | Beeld: ANP