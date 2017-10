Dit wil je: in deze iglo’s kun je dineren met uitzicht op de Tower Bridge

Londen in de winter is sowieso al een geweldige belevenis. Maar mocht je het nog even next level willen maken, dan kun je terecht in deze iglo’s voor een heerlijk diner. Met prachtig uitzicht op de Tower Bridge wordt het een etentje om nooit te vergeten!

Je vindt deze bollen bij de Coppa Club, waar ze vorig jaar ook al stonden. Op het dakterras van deze tent geniet je van een prachtig uitzicht en kun je terecht met wel acht personen. Wat je krijgt in deze iglo’s? Nou, wat dacht je van mooie lichtjes, je eigen luidsprekers en gezellige banken en tafels. Het enige nadeel is dat als je met minder personen bent dan acht, er andere mensen bijgeplaatst worden. Maar dat mag de pret niet drukken: het uitzicht zal er niet minder door worden!

Je kunt hier je tickets reserveren.