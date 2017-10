Dit wil je: een bruiloft op een alpacaboerderij

Ga je binnenkort trouwen, maar wil je net iets anders dan normaal? Dan wil je dit sowieso als locatie voor jouw bruiloft. Je kunt nu namelijk het ja-woord geven op een alpacaboerderij.

Het is helaas niet dichtbij, want het kan voor nu nog alleen bij The Edel Haus Alpaca Farm in Wall, New Jersey. Ook is er een prachtige tuin vol met bloemen en heb je een vintage decor als achtergrond voor jouw gedenkwaardige dag. Nu hopen dat dit snel naar Nederland komt!

Yesterday was no big deal… just kidding it was the besssst! #lisahibbertweddings #edelhausfarm #alpacas Een bericht gedeeld door Lisa Hibbert (@lisahibbert_) op 24 Sep 2017 om 6:59 PDT

A little something to brighten up your Monday . . @kayenglishphotography @edelhausfarm @bohohairsalon @bohobridalhair @shimmerandspice @antoinetteboulangerie @kleinfeldbridal @lpriorijewelry @babycat715 @eric_camarota @silkandwillow Een bericht gedeeld door Faye + Renee Event Design (@fayeandrenee) op 24 Jul 2017 om 3:58 PDT

Bron: Beautify | Beeld: Instagram