Dit waren de reacties op ‘Vier handen op één buik’ met Lucille Werner

Dinsdagavond was het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Vier handen op één buik. Dit keer was het de schone taak aan Lucille Werner om een tienermoeder in spe op weg te helpen; tijdens en na de zwangerschap kreeg Noëmie de hulp van de presentatrice.

Lees ook: Zo werd er gereageerd op de zesde aflevering van Vier handen op één buik

De 19-jarige Noëmie uit Eindhoven heeft jarenlang een vriendin, maar begint na een tijdje toch te experimenteren met een jongen. Niet zonder gevolgen, want van hem raakt het meisje zwanger. Het blijft echter wel hierbij, want even later is ze weer samen met haar vriendin Tamara. Ze willen het rustig aandoen, gezien hun relatie in het verleden niet altijd even stabiel is geweest.

Gepest

Noëmie woont in een instelling voor begeleid wonen, maar zal daar geen kind kunnen krijgen; de band met haar ouders is niet goed genoeg om daar bij in te trekken. In het verleden is ze veel gepest en heeft daar nog steeds veel last van. Zelf geeft ze toe dat ze het moeilijk vindt om alleen te zijn en een laag zelfbeeld heeft door de pesterijen.

Vrijwilligerswerk

Via een vriendin is Noëmie terecht gekomen in het vrijwilligerswerk. Hier helpt ze kinderen die uit een gezin komen met een laag inkomen. Bij de organisatie waar de tienermoeder in de dop werkt, krijgen deze kinderen de kans om toch leuke dingen te doen en in contact te komen met leeftijdsgenootjes, zonder dat het veel geld hoeft te kosten.

Lucille Werner

In de aflevering is te zien hoe Noëmie wordt bijgestaan door Lucille Werner. De presentatrice maakt kennis met Tamara, gaat een middag met Noëmie mee naar het vrijwilligerswerk dat ze doet en helpt de zwangere tiener om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Ben je benieuwd hoe ze kijkers thuis hebben gereageerd op de aflevering van Vier handen op één buik? We hebben een aantal reacties voor je op een rijtje gezet.

En of je trots op jezelf mag zijn kanjer. #vierhandenopeenbuik — Mila (@Mieltje89) 6 maart 2018

Noemi je bent een pracht meid! Niet twijfelen aan jezelf💪 #vierhandenopeenbuik — Wv (@wendy_vooijs) 6 maart 2018

Ben ik de enige die zich afvraagt waar de heftige afleveringen blijven? Zoals vorig seizoen, met een schreeuwende Fayah. Hierbij val ik gewoon in slaap hoor.. #vierhandenopeenbuik — Mandy ♡ (@mandyxxr) 6 maart 2018

Dat paard was er ook helemaal klaar mee. Drie handen op een buik. Even knabbelen!! #vierhandenopeenbuik — Lieke van Bakel (@liekkeli) 6 maart 2018

Wat een lieve, warme vrouw is Lucille! Mooie aflevering, succes mama met de kleine Aiden. #vierhandenopeenbuik — Trotsemamavan7kids (@lasterie) 6 maart 2018

Het gaat helemaal goedkomen met ze. 💪 #vierhandenopeenbuik — Sanne ٩(◕‿◕。)۶ (@Tjikkie27) 6 maart 2018

Pas als iets fysiek pijn doet, komen de tranen. Toch nog wel werk aan de winkel voor deze jonge moeder. Maar positieve aflevering. Fijn. #vierhandenopeenbuik — Arina (@Arinaaah) 6 maart 2018

Ik vond dit een heel mooie aflevering van #vierhandenopeenbuik. Naast de zwangerschap van Noëmie werden belangrijke thema’s als liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht, pesten en zelfvertrouwen behandeld. En wat is Lucille Werner leuk en sympathiek! — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 6 maart 2018

Mooie aflevering. Lucille is ook leuk #vierhandenopeenbuik — Christel Arnoldus (@Christel_Velp) 6 maart 2018

WoW… Wat een prachtige aflevering van #vierhandenopeenbuik. Kippenvel! — Anoeska de Vries (@AnoeskadeVries) 6 maart 2018

Wat een enorm lieve en bijzonder moeder is Noëmie! #vierhandenopeenbuik — Esmee Biegstraaten (@Esmiitje) 6 maart 2018

Wat n lieve mama..

Heel veel geluk samen!#vierhandenopeenbuik — Mariëlla vd Brink (@jeltjeBorger) 6 maart 2018

Mag ik even positief reageren? Noëmie is zo’n wie-het-laatst-lacht-lacht-het-best-type. Zij kan met recht trots zijn op zichzelf! #vierhandenopeenbuik — Arina (@Arinaaah) 6 maart 2018

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: Twitter | Beeld: still uit aflevering