Dit waren de reacties op de achtste aflevering van Vier handen op één buik

Onze vaste prik op de dinsdagavond: Vier handen op één buik. Dit keer met tienermoeder Ashley in de hoofdrol, die werd tijdens en na de zwangerschap werd bijgestaan door niemand minder dan Leonie ter Braak.

Ashley is achttien jaar en onbedoeld zwanger van haar ex-vriend, door de prikpil heen. Toen ze het ontdekte, twijfelde ze of het wilde houden, maar ze kon het niet over haar hart verkrijgen om het kindje weg te laten halen. Ze lichtte de vader van haar toekomstige dochter in over het feit dat ze een meisje zouden krijgen, maar op dat bericht had hij nooit gereageerd.

Moeder

De tienermoeder in spe woont op het moment van de opnames nog bij haar moeder in huis, samen met haar zus en de acht (!) honden, maar hier dreigt het gezin uit te worden gezet. Om toch een stabiele situatie te creëren voor Ashley en haar toekomstige baby, staat ze op een wachtlijst voor een jong moeder huis; hier kan ze vlak na de opnames van de aflevering intrekken.

Babyproof

Totdat ze mag verhuizen naar het jong moeder huis, woont Ashley dus bij haar moeder. Dat huis moet echter wél babyproof gemaakt worden. Klinkt als een opgave die best te doen is, maar als je bedenkt dat er flink gerookt wordt, is er nog wel wat werk aan de winkel. Ashley is zelf – na een tijd wel gerookt te hebben tijdens het zwangerschap – gestopt, maar er wordt nog wel in huis gerookt. Iets wat echt niet door de beugel kan, en waar de bekende Leonie dan ook maar al te graag een stokje voor steekt. Met succes: nadat het huis is opgeknapt, roken de twee in de tuin.

Op de aflevering van ‘Vier handen op één buik’ werd – zoals gewoonlijk – weer flink gereageerd. Hieronder vind je een greep uit de reacties van Twitterend Nederland:

Wanneer je denkt dat het niet erger kan. 😂😂😂 Dit gaat over het eten dat de baby zal krijgen. #vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/eOsRYskT00 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 13 maart 2018

Tuurlijk stoppen we met roken. Alles voor de baby. Dat had je dan verdomme 7 maanden eerder moeten doen #vierhandenopeenbuik — Erik Baan (@morpheus33) 13 maart 2018

Zwanger en roken als een ketter, een huis vol honden die biefstuk vreten maar de huur niet kunnen betalen… wij vinden #vierhandenopeenbuik niet raar, alleeen een heel bijzonder programma…. — Koffie kopjes (@Koffie_kopjes) 13 maart 2018

Kleine samenvatting deel 1: geen geld voor boodschappen en de huur, maar wel 8 honden, 4 puppies een scooter en een dode duif #vierhandenopeenbuik — Liske. (@lifeoflisje_) 13 maart 2018

Sigaretten. Een berg honden. Een enorme tv. 🙄#vierhandenopeenbuik pic.twitter.com/qh55XaMGY2 — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 13 maart 2018

Jaaaaaa bingo!! Ik heb kaart vol! Geen geld, geen werk, niet al te snugger, teringzooi en zwanger! #vierhandenopeenbuik — Suus® (@iksuus) 13 maart 2018

4 honden op 1 bank #vierhandenopeenbuik — Trick or Tweet (@Godshuis_) 13 maart 2018

Ik vind het zo egoïstisch als mensen dieren houden terwijl ze er geen geld voor hebben. Wat als je dier ziek wordt en een dierenarts nodig heeft? #vierhandenopeenbuik — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 13 maart 2018

Gelukkig zijn de hersentjes getest van het lieve babytje, had gelijk de moeder even gedaan #vierhandenopeenbuik — tweety⭕ (@_tweety_vogel_) 14 maart 2018

Een bijzondere aflevering , ondanks alle tegenslag probeert het gezin zich er doorheen te slaan . Ik hoop dat alles zijn plekje gaat vinden en ze er straks nog stabieler voor komen te staan #vierhandenopeenbuik — Jacqueline (@jacq7934) 14 maart 2018

Ik vind wel iets van deze aflevering, ik weet alleen nog niet wat. #vierhandenopeenbuik — Sanne ٩(◕‿◕。)۶ (@Tjikkie27) 14 maart 2018

9 honden in huis , roken binnen en ook nog zwanger… 🙄 Dit vind ik geen normale leefomgeving voor iemand die een kind krijgt! #vierhandenopeenbuik — JoorlovesTheScript❤️☘️🇨🇮 (@Joorloveswrit) 14 maart 2018

Bron: Twitter | Beeld: still uit aflevering