Dit is waarom je beter diepvriesgroenten kunt kopen

Aan diepvriesgroente en -fruit kleeft het imago dat het minder gezond is dan verse groenten en fruit. Toegegeven, het voelt inderdaad beter om een doosje verse frambozen in huis te halen in plaats van de bevroren variant. Maar toch wordt er vanuit steeds meer hoeken aangeraden het vriesvak vaker te benutten, en voor diepvriesgroenten en -fruit in plaats van verse producten te gaan.

Insider deelt een verrassend onderzoek, waarmee wordt aangetoond dat er zeker veel voordelen zitten aan diepvriesgroenten. Komen ze:

Je bespaart véél geld

Verse groenten zijn aanzienlijk duurder dan de ingevroren variant. Voor een verse avocado tel je gemiddeld ruim een euro neer. Voor een doosje bevroren avocado’s van 250 gram, betaal je daarentegen slechts 1,75 euro bij de supermarkt! Ook bij blauwe bessen, frambozen, ananas, pompoen en mango is het verschil in prijs duidelijk merkbaar.

Je hoeft niets meer weg te gooien

Geen voorstander van eten weggooien? Dan is het kopen van diepvriesproducten een goed idee! Het is veel langer houdbaar, waardoor je niet met bedorven groenten en fruit zit wanneer je impulsief langer van huis bent gebleven. En wanneer je een goed voorraadje aanlegt, heb je áltijd groente en fruit in huis.

Je bespaart veel tijd

Koken met bevroren groenten is zó gemakkelijk! Het scheelt je heel veel tijd, en da’s best handig als je met hongerige kids in de keuken staat. Je kunt de meeste groenten gewoon in de pan ontdooien – zonder dat je eerst de groente moet wassen en snijden. Zorg er wel voor dat de pan heet genoeg is, zodat het ijs gelijk verdampt en het ontdooien direct begint. Handig!

