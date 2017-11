Dit is waarom de chocolade in je adventskalender altijd anders smaakt

Herken jij dit? Dat de chocolade in je adventskalender vaak een apart smaakje lijkt te hebben. Website MentalFloss zocht het uit en het bleek te komen door de volgende twee redenen.

In de eerste plaats komt het door de vorm. De vorm van de chocolaatjes in de kalenders is vaak zo dat je het in één hapje op eet en het snel wegsmelt op je tong. Dit zorgt voor een andere smaakbeleving dan wanneer je bijvoorbeeld een stukje van een reep chocolade zou eten.

Vet

Het tweede heeft enigszins met de vorm te maken en komt door de ingrediënten die specifiek voor deze chocolade gebruikt worden. Deze chocolade is vaak iets goedkoper en wordt gemaakt met meer en een ander soort boter dan andere chocolade. Deze boter zorgt ervoor dat de chocolade makkelijk in de vormpjes gegoten kan worden, maar dus ook dat deze een ander smaakje krijgt.

