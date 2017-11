Dit paradijs is vergelijkbaar met de Malediven, alleen dan 20x goedkoper

Vanaf nu hoef je niet meer je hele leven te sparen om op de Malediven hagelwitte stranden en azuurblauwe zeeën te bewonderen. Bacalar in Mexico heeft het allemaal!

In Mexico vind je natuurlijk genoeg paradijselijke stranden, maar bij dit meer in Bacalar gaat het nét een stapje verder. Het water is er niet alleen net zo helder als op de Malediven of Bora Bora, er is nog meer…

Ontdekkingstocht

Het verborgen walhalla is nog niet door het massatoerisme ontdekt, dus je kunt hier in alle rust ontspannen. Zeilen is op deze plek de populairste activiteit: niet zo gek, want op deze manier kun je relax de mooiste plekjes van het meer ontdekken. Ben je meer van de actieve ondernemingen, dan kun je op verkenning gaan met een kajak. Ga naar de plekjes ‘Bacalar Rapids’ om te driftsnorkelen of ga schommelen in het water in ‘Las Cocalitos’.

Het lekkerste eten

Op elke nieuwe bestemming is het natuurlijk een zoektocht naar het lekkerste eten en drinken. Hou je van rijk belegde broden met hummus of garnalensalade en verse lekkernijen zoals chocolade muffins of carrot cake? Vergeet dan vooral niet om naar Enamora te gaan.

Zoals je ziet, hoef je je in ieder geval niet te vervelen op dit wonderbaarlijke paradijsje. En het is ook nog eens veel goedkoper dan een reisje naar de Malediven of Bora Bora. Ben je benieuwd geworden? Neem dan een kijkje op de website van Reisjunk.

