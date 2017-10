Dit moet je doen als je niet ziek wil worden in het vliegtuig

Op vakantie gaan naar een verre bestemming staat voor velen op de bucketlist, maar de reis ernaartoe kan een deal breaker zijn. Want je moet er toch niet aan denken om naast snotterende mensen te zitten om vervolgens zelf ziek op plek van bestemming te zitten?

Volgens Travel and Leisure gaat de volgende tip je helpen: draai de ventilatie boven je hoofd open. Dacht je dat dit ventilatiesysteem de lucht in het vliegtuig gerecyled? De lucht die vol bacteriën van alle passagiers bevat? Geen zorgen.

Ventilatie aan

De reiswebsite schrijft dat de luchtstroom in het vliegtuig gecompartimenteerd is, wat betekent dat je alleen dezelfde lucht inademt als de mensen die twee tot vijf rijen voor en achter je zitten. Dat is in elk geval al één zorg minder. Zet je daarnaast de ventilatie aan, dan zorg je ervoor dat er een onzichtbare barrière ontstaat om jezelf heen. Deze zorgt ervoor dat aanwezige bacteriën niet in de lucht om je heen blijven hangen, maar sneller op de grond ‘vallen’. En dat zorgt ervoor dat ze je niet bereiken.

Geadviseerd wordt om het ventilatiesysteem halfopen te draaien. Zo heb je het voordeel van het onzichtbare schild, maar vat je geen kou. Want dat moet je natuurlijk ook niet hebben.

