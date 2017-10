Dit jaar geen gekleurde Pieten meer in het Sinterklaasjournaal

De gekleurde pieten die afgelopen jaren te zien waren in het Sinterklaasjournaal keren dit seizoen niet meer terug. De NTR vond ze achteraf ‘niet zo geslaagd’, vertelt mediadirecteur Willemijn Francissen in De Telegraaf. ‘Het paste te weinig binnen de traditie en zag er niet leuk uit. We proberen de discussie een plek te geven en dat gaat soms met vallen en opstaan.’

‘Iedereen kan Piet worden’

Hoe de assistenten van Sinterklaas er dit jaar wel uitzien op televisie, wil Francissen nog niet zeggen vanwege de verhaallijn die nog geheim is. ‘Laat ik het zo zeggen: we gaan voor een soort vijftig tinten grijs, maar dan anders’, zegt ze. ‘Maar we weten allemaal dat je zwart wordt als je door een schoorsteen gaat en dat is wat pieten doen. Bij ons is zwart geen huidskleur, maar roet. Iedereen kan piet worden, of je nu wit, licht of donker getint bent.’

Gulden middenweg

De makers van het Sinterklaasjournaal zoeken ‘een gulden middenweg’, gaat Francissen verder. Ze denkt niet dat ze de mensen die vinden dat Zwarte Piet moet blijven ooit tevreden kan stellen en ook de mensen die vinden dat de hulpjes moeten verdwijnen niet. ‘Je kunt met hen ook geen debat meer voeren, want het gaat hen alleen nog maar om hun zin doordrijven. Wij zoeken de nuance.’

De opnames van het Sinterklaasjournaal zijn inmiddels in volle gang. Vanaf 13 november zijn de avonturen van de Sint en zijn pieten weer te volgen op NPO 3.

