Dit item zouden we véél vaker in de wasmachine moeten gooien

Vandaag de dag heeft bijna iedereen er minstens één: een linnen tas. Handig als je boodschappen gaat doen, gaat sporten of gewoon om er je casual look mee af te stylen.

Lees ook: Lifehack: waarom je peper in de wasmachine moet strooien

Waarschijnlijk gebruik je de multifunctionele tas heel vaak, maar laten we eerlijk zijn: hoe vaak gooi ‘m nu eigenlijk in de wasmachine? Volgens Good Housekeeping doen mensen het zelden, wat resulteert in linnen tasjes vol bacteriën. Onder meer de E.coli – ook wel de poepbacterie genoemd, die op maar liefst twaalf procent van de onderzochte tassen werd aangetroffen.

Vergeet dus zeker niet om het item regelmatig in de wasmachine te doen. Maar pas op: niet te heet, want dan heb je de kans dat je sportkleren er niet meer inpassen. Was ‘m kort op 30 graden en het item is weer zorgeloos te gebruiken.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: iStock