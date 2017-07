Dit jungle-huis in Roosendaal kan zomaar van jou zijn

Dit bijzondere huis in Roosendaal trekt momenteel alle aandacht. Welke Tarzan en Jane gaan er hun intrek nemen?

Het is dan ook niet een doorsnee rijtjeshuis. Nee, om bij de voordeur te komen baan je je al slingerend met lianen een weg door je eigen mini-jungle. Vervolgens tref je daar de camouflage-deur die toegang verlengt tot jouw tropische oord. Van binnen is het huis ook een ware verrassing. Dat kun je hier met eigen ogen bekijken.

De échte rimboe is er niets bij. In dit huis aan de Marmotberg vindt je wilde dieren waar je maar kijkt. Dierenprintjes, stenen, alles in dit huis is compleet in thema. Moving on, want ook de achtertuin is in stijl. Kom jij hier heerlijk tot rust onder een dek van palmenbladeren, zittend tussen de tijgers?

Beeld: Funda