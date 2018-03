Dit GTST-personage vertrekt vanavond uit Meerdijk

In Meerdijk is het altijd een komen en gaan van mensen. Zo werd afgelopen week bekend dat er een oude bekende terugkeert in het soapdorp, en is vanavond de tijd gekomen dat een van de GTST-personages de serie gaat verlaten.

Er gingen al geruchten dat Lana, de puberdochter van Sjors, Meerdijk zou willen verlaten. In de shortie (de verkorte versie van de nieuwe aflevering) van vanavond is te zien dat ze nu toch echt het soapdorp gaat verlaten.

Ruzie

De afgelopen tijd botert het niet meer tussen Sjors en haar dochter. Ze wonen sinds een tijdje ook niet meer samen: Sjors logeert bij Bing, terwijl Lana onderdak heeft gevonden bij Amir. Uiteindelijk besluit Lana haar moeder uit te nodigen voor het eten, maar dit loopt uit op een flinke ruzie waarbij zelfs een klap wordt uitgedeeld. Sjors stelt voor om als moeder en dochter in therapie te gaan, maar dat ziet de tiener niet zitten; ze wil weg uit Meerdijk, omdat ze rust wil. Met Amir erbij nemen de twee afscheid van elkaar, wat gepaard gaat met de nodige tranen.

Bekijk hieronder de shortie van de aflevering van dinsdag 6 maart, waarin te zien is hoe Lana vertrekt.

Bron & beeld: RTL