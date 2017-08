Dít is de snelste manier om effectief een huishouddoekje te reinigen

Het is een welbekend fenomeen dat het huishouddoekje een van de vieste dingen in de keuken is. Het is de verzamelplaats voor bacteriën. Hoe krijg je het doekje schoon, zónder het meteen te hoeven weggooien na gebruik? Met deze tip geven wij het verlossende antwoord. Bye bacillen!

Lees ook: Bewezen: stellen die samen schoonmaken, hebben vaker seks

Bacillenbron

Het antwoord op deze prangende vraag komt uit een verrassende hoek. Onderzoekers van de Universiteit van Florida ontdekten namelijk dat de magnetron de plek is waar heel veel bacteriën kunnen worden gedood. 99 procent van alle huishoudbacteriën zouden in de magnetron doodgaan, en zelfs hardnekkige virussen zouden het apparaat niet kunnen overleven.

Doeltreffend trucje

Goed. Hoe ontsmet je dus doeltreffend dat vaatdoekje? Houd het doekje onder de kraan, zodat het helemaal nat is. Leg het vervolgens één tot twee minuten in de magnetron op vol vermogen, tot het is opgedroogd. Let er wel op dat het doekje echt goed nat is! Want er ligt bij deze truc brandgevaar op de loer. Blijf te allen tijde in de buurt van de magnetron, zodat je het goed in de gaten kunt houden. Schuursponsjes die metaal bevatten mogen absoluut niet in de magnetron.

Met deze life hack is binnen twee minuten je huishouddoekje weer brandschoon en klaar voor (her)gebruik. Een kind kan de was doen!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Margriet Beeld: Shutterstock