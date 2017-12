Dit is de reden waarom we steeds meer wijn drinken

Zeg eens eerlijk: hoeveel glaasjes wijn drink jij per week? Waarschijnlijk zijn dat er wel meer dan een. Nu hoef je je helemaal niet schuldig te voelen, want recent onderzoek wijst uit dat je daar helemaal niets aan kunt doen. Ha!

Wetenschappers van de University of Cambridge delen in een uitgebreid paper dat onlangs in het vakblad The BMJ verscheen, dat de reden voor ons stijgende alcoholgebruik de steeds groter wordende wijnglazen zijn. Het artikel leest dat dit blijkt uit een analyse van meer dan 400 historische en hedendaagse wijnglazen.

En wat blijkt? Vandaag de dag zijn de wijnglazen bijna zeven keer zo groot dan vroeger. Wanneer je in zo’n groot wijnglas dezelfde hoeveelheid als ik een klein wijnglas schenkt, lijkt het slechts een druppeltje te zijn. En daarom worden de glazen veel voller dan vroeger geschonken – en drinken we dus ook veel meer wijn per glas.

Hieronder kun je een interessante grafiek bekijken, die precies laat zien hoeveel ons drankgebruik gestegen is door de jaren heen. Misschien maar weer kleine glaasjes aanschaffen..?

