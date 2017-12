Dit is de reden dat bananen bruin worden in je tas

s’Ochtends gooi je een banaan in je tas, maar tegen de tijd dat je het gele fruit wilt eten, is de schil donkerbruin en gevlekt. Ondanks dat ie er daardoor een stuk minder smakelijk uitziet, is de banaan misschien wel lekkerder. Hoe zit dat?

Zoals je moeder vroeger al aangaf, is die bruine banaan inderdaad nog perfect eetbaar. Sterker nog: met vlekken zijn ze zelfs gezonder omdat het antioxidantenniveau dan hoger is. Daarnaast smaken bananen ook zoeter doordat de enzymen het zetmeel omzetten in suikers. Rijpe bananen verliezen wel wat van hun voedingsstoffen.

Enzymen

De banaan heeft z’n bruine kleur te danken aan een type enzym – genaamd polyfenoloxidase – dat in een bepaald compartiment zit. Wanneer een banaan beschadigd raakt – bijvoorbeeld doordat ie in je tas heeft gezeten – gaan er substraten (cellen die in weer een ander compartiment zitten) kapot en wordt de inhoud daarvan en dat van de polyfenoloxidase gemengd. Dat is ook de reden dat een appel bruin wordt na het snijden: door de kapotte cellen kunnen de enzymen en substraten zich met elkaar mengen.

Een banaan kan ook bruin worden doordat ie (te) lang in de fruitschaal ligt. Dan is niet beschadiging, maar veroudering de oorzaak. Doordat er cellen in de banaan afbreken, raakt het membraan rond de verschillende compartimenten lek en kunnen de enzymen en substraten mengen. Dit proces duurt overigens langer dan beschadiging.

Gele bananen

Om te zorgen dat je banaan minder snel bruin wordt, kan je ‘m in de koelkast bewaren. Kou gaat het verouderingsproces namelijk tegen. Ook helpt het om bananen bij elkaar te houden.

Bron HLN | Beeld Shutterstock