Dit is de nieuwste ‘kerstboom’-trend

Niet iedereen heeft de plek om een grote spar in huis te halen voor kerst. Daarom bedachten wat creatievelingen een alternatief. Zo haal je toch de feestdagen in huis én heb je geen last van uitvallende naalden. Handig!

Lees ook: Alle dreuzels verzamelen: deze kersttruien zijn extra magisch

En het is ook nog eens een stuk goedkoper. Wat heb je nodig: nou eigenlijk heel weinig. Je gaat naar de supermarkt, koopt een ananas, haalt wat ballen en tadaa, je ‘kerstboom‘ is compleet. Mocht je er dubbel van willen genieten, dan moet je de ananas wel binnen één week opeten. Anders is je lekkernij niet meer goed. Ben je wel je kerstboom kwijt dus… Je kunt helaas niet alles hebben.

Oh Pineapple Tree, Oh Pineapple Tree…🎶🎄🍍 #tropicalchristmas #pineapplechristmastree #ohchristmastreeohchristmastree #merrychristmas #christmasvacation #christmasvibes Een bericht gedeeld door 🌴Ausmosis Surf Sup Apparel (@ausmosis_styleonboard_) op 13 Dec 2016 om 3:56 PST

Christmas pineapple for the WIN! #pinterest #pinterestwin #christmaspineapple #ornaments #toocool #christmas #christmasvacation Een bericht gedeeld door Me (@lasvegaschik) op 23 Dec 2016 om 2:56 PST

Christmas Pineapple!! #kmodel #flathead #flatheadforever #christmaspineapple Een bericht gedeeld door Ichiro Emasu (@ichiro_rides_eats) op 9 Dec 2016 om 8:01 PST

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle | Beeld: Shutterstock & Instagram