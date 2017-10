Dít is de duurste donut ter wereld

Donuts bestaan in de meest gekke smaken en kleuren. Maar hoe bijzonder ook, echt heel veel geld zal je er niet voor hoeven neer te tellen. Behalve voor deze: dit is namelijk de duurste donut ter wereld.

De lekkernij zal te zien zijn in een Amerikaanse reality die, zoals te verwachten, een kijkje geeft in het leven van superrijke mensen. De donut zal dan ook niet aan huis worden geleverd met een bestelbusje, maar in een echte Rolls Royce.

Golden Crystal Ube

Het pareltje heet de ‘Golden Crystal Ube’ en is pure rijkdom in de vorm van deeg en glazuur. Crystal Champagne zit in de mix om het geheel op smaak te brengen met een eetbare laag 24 karaat goud er bovenop. Als finishing touch is alles afgewerkt met bladgoud. Wat je daar dan voor moet neertellen? Eén donut zit op zo’n $100 (85 euro) en wil je jezelf echt verwennen dan kost een doos met 12 stuks $1200 (1000 euro). Koopje toch…

