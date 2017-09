Dit café staat compleet in het teken van cornflakes

Voor alle ontbijtlovers die even genoeg hebben van al die gezonde smoothie bowls, fruitsalades en havermoutpapjes, is er nu heel goed nieuws. Er bestaat namelijk sinds kort een bar waar uitsluitend cornflakes op de kaart staan!

Place to be

We kunnen er lang of kort over zijn, maar El Flako is the place to be. Sinds begin maart kan je er conflakes in alle maten, kleuren, smaken en geuren krijgen. Ze hebben veel Amerikaanse, maar ook lokale merken. En het café doet meer dan alleen wat ontbijtgranen en melk in een kom gieten.

Op het menu

Er is nagedacht over de smaken, de textuur én de looks van je breakfast bowl. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor de combinatie van rice krispies met aardbeien, stukjes witte chocola, matcha en amandelmelk. Alles op de kaart geprobeerd? Geen zorgen: het menu verandert heel regelmatig.

De hele dag door

Ook het interieur van El Flako is heel hip. De strakke, witte muren van het café zijn versierd met allerlei cornflakesdozen. Het servies ademt een jaren 70-vibe uit, met retrokommetjes in speciale prints. Er staan niet te veel tafeltjes, dus je kunt er – voor degenen onder ons met een ochtendhumeur – in alle rust genieten van je kommetje ontbijtgranen. Het café is niet uitsluitend ’s ochtends open. Zin in een kommetje cornflakes als vieruurtje, geen probleem! De bar is open van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Helaas moet je wel afreizen naar Barcelona om in dit café een bakje cornflakes te eten, maar we hopen dat Nederlandse restaurants héél snel zullen volgen. Wat een briljant concept!

