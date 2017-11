Dit bedrijf betaalt je € 8000 per maand om op vakantie te gaan

Reisliefhebbers, opgelet! Is reizen jouw passie en zou je daar maar al te graag je werk van willen maken? Het Mexicaanse Cancun wacht op je. Een reiswebsite is namelijk op zoek naar iemand die er een halfjaar wil vertoeven, en het kost je niets. Integendeel, je krijgt € 8000 per maand toe.

Zes maanden lang niets anders doen dan genieten in Cancun, met een cocktail in je hand op het strand liggen en je ervaringen delen op social media: dat is waar Cancun.com naar op zoek is. Ze noemen de functie ook wel CEO: Cancun Experience Officer.

Luxueus genieten

‘We zoeken een spontaan, authentiek en dynamisch persoon om de fantastische vakantiebestemming Cancun te promoten,’ staat er op de website. ‘Je wordt er zes maanden op uitgestuurd om een van mooiste plaatsen ter wereld te ontdekken en je verhalen te delen in woorden en foto’s.’ Daarbij hoef je niet bang te zijn dat je terecht komt in vieze hostels met krakkemikkige bedden; in de vacature belooft het reisbedrijf dat je in de lekkerste bedden zult slapen in fijne luxeresorts. En dat is niet alles: je krijgt bovendien VIP-toegang tot alle clubs in de stad waar je maar heen wilt.

Waar wacht je nog op? Solliciteren kan hartstikke gemakkelijk op de website van het bedrijf. Koffers pakken en gaan!

