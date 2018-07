Disney komt voor het eerst met een Afrikaanse prinses

Disney-fans kunnen hun hart ophalen: niet alleen kunnen we volgend jaar een live-actionfilm van Aladdin verwachten, ook staat er een nieuwe film met een Afrikaanse prinses in de hoofdrol op de planning. Dat meldt Amerikaanse entertainment website Deadline. Disney zou op het moment bezig zijn met het ontwikkelen van een nieuw verhaal rondom een Afrikaanse prinses.

Het is de eerste keer dat de studio een prinsessenfilm maakt met een Afrikaans personage in de hoofdrol.

Prinses Sadé

Volgens Deadline gaat het verhaal over de jonge prinses Sadé. Haar koninkrijk wordt bedreigd door een mysterieuze, kwaadaardige kracht. Sadé is de enige die dit gevaar kan stoppen, mede door haar eigen magische krachten. Ze zal er alles aan doen om haar volk te beschermen. En natuurlijk is er ook een (héél knappe) prins in het spel.

De bedenkers van het script zijn Opa Shokunbi en Lindsey Reed Palmer. Het is nog niet bekend wie de film gaat regisseren. Ook is het nog onduidelijk wat de titel van de film gaat zijn.

Zwarte prinses

Hoewel het voor Disney de eerste keer is dat een Afrikaanse prinses de hoofdrol krijgt in een film, is Sadé niet de eerste zwarte prinses. Dat was prinses Tiana van The Princess and the Frog (ingesproken door actrice Anika Noni Rose) in 2009, wat zich afspeelde in New Orleans in de Verenigde Staten. Toch zorgt een Afrikaanse prinses voor meer diversiteit binnen de Disney-films, een onderwerp waar de studio steeds meer aandacht aan geeft.

