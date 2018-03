Disney deelt eerste magisch mooie trailer van Mary Poppins Returns

Meer dan vijftig jaar (!) geleden betoverde Mary Poppins de wereld. De filmklassieker, met Julie Andrews in de hoofdrol, won in 1965 vijf Oscars – een gigantisch succes dat je niet ‘zomaar’ evenaart. Dik een halve eeuw na dato durft Disney het eindelijk aan en is er een remake onderweg, en de eerste beelden zijn veelbelovend!

Kersverse trailer

Vannacht, tijdens de uitreiking van de Oscars, verscheen de allereerste trailer van Mary Poppins Returns, waaruit we meteen kunnen opmaken dat Disney meer dan haar best heeft gedaan om de magie uit het origineel te vangen in het nieuwe avontuur van de beroemde nanny. De beelden zijn werkelijk prachtig om te zien en roepen een sfeer op die ons meteen terugbrengt naar ‘toen’.

Waardige opvolger

Uiteraard liet Julie Andrews (die inmiddels al 82 jaar oud is) de rol van Mary dit keer aan zich voorbijgaan, maar haar opvolger vinden wij een briljante vervanger. Een eerste glimp van actrice Emily Blunt als de keurige en knappe Britse en je weet: dit wordt top. Naast Blunt zijn er belangrijke bijrollen voor Hollywoodgrootheden als Meryl Streep en Colin Firth. De regie ligt in handen van Rob Marshall, die ook het visuele spektakel Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides voor zijn rekening nam.

Terug van weggeweest

Mary Poppins Returns speelt zich af in het Londen van de jaren ’30 van de twintigste eeuw. Mary’s vroegere oppaskind Michael is inmiddels volwassen en heeft drie kinderen, maar de sfeer in huis is niet bepaald vrolijk. Mary Poppins gooit alles in de strijd om weer wat leven in de brouwerij te brengen.

De ultieme film voor de feestdagen

Mary Poppins Returns draait vanaf 20 december in de bioscopen. Gelukkig is het al bijna Kerst. 😉

