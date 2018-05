Deze Disney bruisballen maken jouw bad helemaal compleet

Droom jij er altijd al van om als een echte prinses te badderen? Dan ben je bij Primark aan het juiste adres. De budgetwinkel verkoopt namelijk echte Disney bruisballen.

Want wie wil er nu niet alles loslaten zoals Elsa of je voelen als een vis in het water als Ariël? Naast dat het natuurlijk een te leuke nostalgie is om hierin te badderen, koop je de bruisballen al voor een prikje. Je betaalt slechts €2,80, wat redelijk goedkoop is voor deze producten. Helaas staan ze nog niet op de website van Primark Nederland, maar we hopen natuurlijk dat wij binnenkort ook hier prinsheerlijk kunnen gaan ontspannen.

Bron: Beautify | Beeld: Facebook & Shutterstock