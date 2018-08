Verzamel je vriendinnen! Dirty Dancing draait binnenkort weer in de bioscoop

Kun je ‘Dirty Dancing’ van begin tot eind dromen maar blijft de klassieker een van jouw favoriete films? Thuis op de bank is-ie natuurlijk heerlijk om te kijken, maar hoe leuk is het als je de film – uit 1987 (!) – eens op het witte doek kan zien?

Trommel al je vriendinnen maar op, want binnenkort zal ‘Dirty Dancing’ voor even terugkeren in de Nederlandse bioscopen. Dankzij Pathé, want in alle vestigingen van de keten zal de film weer gedraaid worden. En als je een extra speciale avond wil beleven, zal je er een avondje Utrecht van moeten maken, want daar gaat het dak er letterlijk af.

Het dak op

Nou ja, een soort van dan. Op vrijdag 31 augustus draait de klassieker namelijk eenmalig óp het dak van Pathé Utrecht Leidsche Rijn, in de open lucht. Op diezelfde dag en op zaterdag 1 en maandag 3 september kun je ‘Dirty Dancing’ in alle vestigingen van Pathé zien.

Bron: ANP | Beeld: still uit video