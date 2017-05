Dierenvlogger Dian: “Hoezo zorgen in de natuur alleen vrouwtjes voor het kroost?”

Dian heeft zebravinkjes in een volière in haar tuin en de diertjes hebben het er enorm naar hun zin want ze hebben nestjes gemaakt en eieren gelegd! Bij het schoonmaken ontdekt Dian dat er al een paar eitjes zijn uitgekomen en ze doet nog een mooie ontdekking. De mannetjes broeden en zorgen net zo goed voor het grut als de mama, en ze heeft de beelden om het te bewijzen. Kijk je mee?



