Deze wondermooie kat leidt écht een prachtig leventje

Ja, we durven het toe te geven. We zijn jaloers op een kat. Op Suki welteverstaan. Want Suki heeft de looks en een droomleven. Samen met haar baasje maakt zij de mooiste reizen, die op dit Instagram acccount in jaloersmakende beelden gedeeld worden.

Lees ook: Willen we: altijd en overal je kat mee met deze rugtas

Suki is een Bengaal uit Canada die, dankzij haar baasje, het hele land door reist. Van helderblauwe meren tot donkergroene bossen en van de hoogste bergen tot kabbelende beekjes, Suki ziet het allemaal.

Suki heeft maar liefst 230.000 volgers op haar Instagramaccount: sukiicat. Iets wat wij helemaal niet gek vinden, want je droomt helemaal weg bij het zien van deze foto’s.

Adventures are better shared . photo by @jandrosaurus Een bericht gedeeld door Suki The Cat (@sukiicat) op 8 Sep 2017 om 5:00 PDT

Watching the water rush away Een bericht gedeeld door Suki The Cat (@sukiicat) op 28 Aug 2017 om 5:12 PDT

My favourite place on the canoe Een bericht gedeeld door Suki The Cat (@sukiicat) op 23 Aug 2017 om 3:42 PDT

Enjoying the sunrise at Moraine Lake Een bericht gedeeld door Suki The Cat (@sukiicat) op 15 Jul 2017 om 11:07 PDT

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram