Deze vraag wordt het meest gesteld aan Google

Als je even iets niet weet, kun je het altijd opzoeken op Google. Zo ook de volgende kwestie: déze vraag werd namelijk het meest gesteld aan de populaire zoekmachine.

Want wat is het grote ‘probleem’ weer elke dag? Juist… ‘Wat eten we vanavond?’ Hoe vaak app jij jouw partner wel niet dit duivelse dilemma. Ook op Google is dit dus de meest gestelde vraag. En de zoekmachine geeft ook nog eens een nuttig antwoord. Je krijgt een aantal recepten te zien, waardoor je inderdaad misschien wel wat dichter bij de oplossing komt.

Bron: Grazia | Beeld: Shutterstock