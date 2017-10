Deze vijf wijnhacks moet iedere wijnliefhebber écht kennen

Houd jij wel van een glaasje wit, rood of rosé en mis jij nooit of te nimmer de vrijmibo? Lees dan snel onderstaande hacks, want hiermee kun je het drinken van jouw favoriete glaasje wijn een originele twist geven.

Maak er eens ijsblokjes van

Als je graag ijsblokjes in je wijn doet – want minder snel aangeschoten, toch? – kun je deze van een lekker smaakje voorzien. In plaats van gewoon water in blokjes in te vriezen, kun je net zo goed wijn invriezen. Dit heeft zo’n 48 uur in het vriesvak nodig, waarna je kunt genieten van je homemade wijn-ijsblokjes!

Kurk in de fles

Niets zo vervelend als kurk die tijdens het openmaken van de wijn afbreekt, waardoor er stukjes van in de fles belanden. Want hoe krijg je die eruit? Het is simpeler dan je denkt. Giet de wijn door een koffiefilter in een andere fles! Zo filter je heel gemakkelijk de kurk eruit.

Langer houdbaar

Wist je dat je wijn langer kunt bewaren, wanneer je de fles op z’n kant neerlegt? De kurk blijft dan vochtiger, waardoor de wijn langer houdbaar is. Daar zijn die hippe wijnrekjes dus voor!

Geknoeid?

Heb je een iets té gezellige avond en per ongeluk rode wijn geknoeid? Die vlekken zijn hardnekkig, maar kunnen wel verwijderd worden. Dep de wijn af met een handdoek, strooi er een beetje zout op en laat het een uurtje liggen. Hierna kun je in de weer gaan met een sopje met veel warm water, en als het goed is verdwijnt die vlek als sneeuw voor de zon!

Slushpuppy met een upgrade

Ken je de slushpuppy nog? Dit drankje kun je dus ook met wijn maken! Doe wijn, fruit en ijsblokjes in een sterke blender, en mix het geheel tot het de juiste substantie heeft. Zo simpel is het. Een ding is zeker: je scoort er sowieso punten mee op je eerstvolgende feestje.

Cheers!

