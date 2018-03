Deze vakantiebestemmingen zijn het goedkoopst als je ze boekt in maart

De zomer lijkt misschien nog ver weg, maar je kunt nooit vroeg beginnen met het boeken van een fijne vakantie. Niet alleen omdat dan al de voorpret begint, maar ook omdat de prijzen dan nog meevallen.

Lees ook: Boeken maar: dit soort vakantie maakt je het gelukkigst

Als je nu nog je vakantie moet boeken, ben je de vroegboekkortingen helaas al misgelopen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je vanaf nu ontzettend diep in de buidel hoeft te tasten voor een onvergetelijke reis. Oók in maart kun je nog een voordelige vakantie boeken, zo blijkt uit onderzoek van CheapTickets. Als een van de onderstaande vakantiebestemmingen bovenaan jouw lijstje staat, is dit het moment waarop je je vliegticket moet zal moeten bemachtigen.

1. Colombo (CMB)

Sri Lanka is vandaag de dag een superpopulaire vakantiebestemming, en staat bij velen bovenaan de reisbucketlist. In de eerste drie maanden van het jaar is het ’t goedkoopst om je vliegticket te boeken van Amsterdam naar Colombo, dus wacht vooral niet te lang.

2. Los Angeles (LAX)

Als je de Hollywood Hills wil opzoeken, kun je het beste je vliegticket boeken in januari. Is het in die maand niet gelukt? Dan is maart een ander goed moment als je niet te veel wil uitgeven aan je ticket.

3. Hong Kong (HKG)

Wil je dit jaar een tripje maken naar Hong Kong? Maart is de maand waarin je je vliegticket moet boeken; vanaf april schieten de prijzen omhoog en pas in oktober zakken ze weer.

4. Istanbul (IST)

Aangezien Istanbul niet al te ver vliegen is, is het geknipt voor een lang weekend weg. Wil je op korte termijn weg? Boek een last minute naar de Turkse stad; het klimaat is er al erg aangenaam (lees: zo’n 18 graden) en de prijzen zijn nu niet hoog.

Niet boeken

Er is dus een aantal vakantiebestemmingen waarvoor je je vliegticket het beste in maart kunt boeken, maar er zijn ook vliegtickets die je beter op een ander moment kunt kopen. Volgens hetzelfde onderzoek zou je beter even kunnen wachten als je naar Sevilla (Spanje) of Bristol (Verenigd Koninkrijk) wil. Wil je naar de Spaanse stad, dan kun je je ticket het beste boeken in augustus of november; naar Bristol koop je je vliegticket het voordeligst in mei of aan het einde van het jaar.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Cheaptickets.nl | Beeld: iStock