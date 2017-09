Deze tip maakt sparen een stuk gemakkelijker

Een koffietje hier, etentje daar en een nieuwe outfit: aan het begin van de maand lijk je er financieel goed voor te staan, maar soms komt toch dat vervelende moment waarop je bankrekening de rode cijfers in dreigt te gaan. De tip om het te voorkomen? Las iedere week een nul-euro-dag in.

Iedere maand geld (be)sparen is makkelijker gezegd dan gedaan. Met je vaste lasten kun je rekening houden, maar er komen altijd onvoorziene kosten bij. Toch is er een gemakkelijke manier om iedere week wat te sparen, namelijk de nul-euro-dag.

Easy peasy

De naam zegt het eigenlijk al: probeer iedere week een dag lang geen geld uit te geven. Laat die koffie op het station voor wat-ie is en neem een lunchpakketje mee naar werk zodat je niet in de verleiding wordt gebracht door het lekkers in de kantine. Het lijken misschien kleine bedragen die je bespaart, maar het zijn vaak juist de kleine bedragen die je bankrekening zo hard laten slinken. En een dag per week niets uitgeven: dat moet te doen zijn, toch?

Bron: Het Laatste Nieuws